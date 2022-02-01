ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi daha önce Kovid-19 vakaları ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maç programı nedeniyle ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kuvvet ve taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, kalan tüm maçları kazanmak istediklerini belirtti.

Takım ritminin yavaş yavaş oturduğunu aktaran Akkaya,"Hastalıklardan dolayı her maç eksiğimiz olabiliyor. Milli maç arasının bize iyi geleceğine inanıyorum. Aradan sonra Avrupa Kupası ve ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Geniş bir kadromuz var. Üç günde oynayacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akkaya, Bursa maçından sonra deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu maçtan da galibiyetle dönmek istediklerini aktardı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor yarın saat 14.00'te Edip Buran Spor Salonu'nda karşılaşacak.