ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Spor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

MERSİN (AA) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kulübün yazılı açıklamasına göre Mersin ekibi, BOTAŞ maçı hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Flammes Carolo maçının Kovid-19 nedeniyle ertelenmesinin kendileri için olumsuz bir durum olduğunu belirtti.

Son 4 günde, bir antrenman yaptıklarını kaydeden Akkaya, "Önümüzdeki hafta üç maç oynayacağız. Yoğun bir programımız var. Maç oynamamak, motive olmayı güçleştiriyor. Fransa'ya çok iyi motive olmuştuk ama oynamayınca ritmimiz bozuldu Bugünden itibaren eski ritmimize dönmeye çalışacağız. Her şeye rağmen iyi hazırlanıp Ankara deplasmanından iyi bir oyun ve galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

BOTAŞ ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 24 Ocak Pazartesi saat 14.00'te Ankara DSİ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ maçında galibiyet hedefliyor

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, oyunlar, Mersin, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title