ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, başantrenör Aziz Akkaya ile anlaştı

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Olcay Orak'tan boşalan başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan Aziz Akkaya ile anlaşmaya varıldı.

Kulüp tesislerine gelen Akkaya, oyuncularla birlikte tanışıp sohbet etti.

Akkaya yönetimindeki Mersin ekibi, 15 Aralık Çarşamba günü FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında İspanyol ekibi Lointek Gernika ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

"Çok yetenekli bir oyuncu grubu mevcut"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Aziz Akkaya, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çalışacaklarını belirtti.

Takımda önemli oyuncuların yer aldığını aktaran Akkaya, "Oyuncuları yeni tanıyorum ama takımın bir potansiyeli ve emeği var. Takımdaki beraberlik çok iyi. Bunu basketbolla kaynaştırırsak, bu takım gerçekten her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Çok yetenekli bir oyuncu grubu mevcut." ifadesini kullandı.

Akkaya, İspanyol ekibi Lointek Gernika ile oynayacakları maça odaklandıklarını belirterek, "Bu maçların telafisi yok. 80 dakika olarak düşünüp buna göre hazırlanmak lazım. Bizim skorda bir problemimiz yok. Mümkün olduğu kadar müdafaa yapmamız lazım. İspanyol takımları da genelde çok sert müdafaa yapıyorlar. Onları mümkün olduğu kadar 60 sayının altında tutmamız ve o skorun üstüne çıkmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, dün deplasmanda oynadığı Nesibe Aydın maçını 84-76 kaybetmiş, kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Olcay Orak'ın sunduğu istifanın kabul edildiği bildirilmişti.