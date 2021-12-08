ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı transfer etti

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK MersinYenişehir Belediyespor, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu oyun kurucu Thomas, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Washington Mystics, Atlanta Dream ve Connecticut Sun formalarını giydi.

Açıklamada, Türkiye'de son olarak Fenerbahçe Safiport'ta ter döken ABD'li Thomas'a, Mersin ekibinin forması altında başarılar dilendi.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Serkan Avci - Spor Haberleri

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