ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı transfer etti - Haberler Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı transfer etti
AA / Serkan Avci - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK MersinYenişehir Belediyespor, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı kadrosuna kattı.

MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK MersinYenişehir Belediyespor, ABD'li Jasmine Loretta Thomas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 1989 doğumlu oyun kurucu Thomas, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Washington Mystics, Atlanta Dream ve Connecticut Sun formalarını giydi.

Açıklamada, Türkiye'de son olarak Fenerbahçe Safiport'ta ter döken ABD'li Thomas'a, Mersin ekibinin forması altında başarılar dilendi.

AA / Serkan Avci - Spor Haberleri

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