CBI: Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği anlaşmasız Brexite hazır değil

– İngiliz Sanayi Birliği'nin (CBI) son raporunda, ne Birleşik Krallık'ın ne de Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmasız bir Brexit'e hazır olmadığı duyuruldu.

CBI'dan yapılan açıklamada, iki tarafın da Birlşiek Krallık'ın anlaşmasız ayrılığına hazır olmadığı belirtilirken, AB'nin anlaşmasız bir Brexit için "daha az" adım attığı belirtildi.

Brexit gelişmelerinin en büyük eleştirmenlerinden olan CBI, anlaşmasız Brexit olasılığına karşın pek çok olası senaryo hazırlarken, CBI Direktörü Carolyn Fairbaim, Muhafazakar Parti'ye AB ile birlikte çalışmayı tavsiye etmişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul