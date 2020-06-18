Cazseverler TRT Müzik'te bir araya gelecek
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Cazseverler TRT Müzik'te bir araya gelecek

TRT Müzik, bu hafta ekrana getireceği iki ayrı caz konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Cazseverler TRT Müzik'te bir araya gelecek
18.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:20

TRT Müzik, bu hafta ekrana getireceği iki ayrı caz konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Program kapsamında yarın "16. Alanya Uluslararası Caz Günleri"ndeki konserler serisi, Tofiq Hasansoy performansı ile devam edecek.

Azerbaycanlı şarkıcı Hasansoy'a konserde; Tofiq Jabbarov perküsyonda, Seymur Hasansoy akordeonda, Nijat Aslanov piyanoda, Yevgeniy Manukhin davulda, Nijat Pashazade ise bas gitarda eşlik edecek.

Her yıl dünya çapında kutlanan "Dünya Müzik Günü" olan 21 Haziran'da ise TRT Hafif Müzik Caz Orkestrası performans sergileyecek.

1981 yılından bu yana kutlanan "Dünya Müzik Günü"nde ayrıca TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda verdiği konser, 11.00'de ekranlara gelecek. Konserde, efsane olmuş caz parçalarının yanı sıra sevilen film müzikleri de dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: AA

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