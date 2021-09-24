Cazın önde gelen ismi Cohen, Türkiye'deki ilk 'senfonik' konserini Ankara'da verecek

Caz ve klasik müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Avishai Cohen, 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahne alacak.

İsrailli caz kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Avishai Cohen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla; Türkiye'deki ilk 'senfonik' konserini verecek. Cohen, 7 Ekim 2021'de Trio olarak, 8 Ekim'de 2021'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahneye çıkacak.

Avishai'nin ilk dört albümü (Adama, 1998 Devotion, 1999 Colors, 2000 Unity, 2001) Corea'nın 'Stretch/ Concord Records' etiketi altında piyasaya sürüldü. Avishai'nin bası ön plana çıkarmak için harcadığı enerji, cazın sınırlarını zorladı ve O'na uluslararası ödüller ve dünya çapında ün kazandırdı.