Cazibe Merkezlerinde Yapılacak Yatırımlar İçin Yılda 4 Kez Enerji Desteği

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki yatırımlara sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilecek.

Tamamlama vizesi ve diğer uygulamalar için de Bakanlığa başvuru gerekecek. Veri merkezi yatırımları için ayrıca "ANSI/TIA-942" veya "Uptime Institute TİER-3" ya da üstü standardı teşvik eden belge aranacak.

Enerji desteğinin uygulanabilmesi için teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılacak. Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturasıyla başlayarak 3 yıl süreyle uygulanacak.

Ödemesi fatura döneminde peşin yapılan elektrik için fatura veya ödeme belgesi, her bir dönemde ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak enerji desteği komisyonuna ibraz edilecek.

Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınacak belge, uygulama süresince destek başvurularında sunulacak.

Aynı firmanın farklı altyapılarda birden fazla teşvik belgeli tesisinin bulunması halinde her bir tesis için ayrı ayrı müracaat edilecek.

Başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgelerle listelerin birer örneği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili il müdürlüğünce saklanacak.

Enerji desteği talepleri aylık değerlendirilecek

Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesi amacıyla vali veya vali yardımcısının başkanlığında il düzeyinde enerji desteği komisyonu kurulacak. Komisyonda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüğü, vergi dairesi müdürlüğü, SGK il müdürlüğü, kalkınma ajansı ile elektrik dağıtım şirketinden birer temsilci olacak.

Komisyonda yer alacak kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği valilik tarafından belirlenecek. Komisyonun sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili il müdürlüğünce yürütülecek. Komisyon, ilde bulunan işletmelerin enerji desteği taleplerini aylık dönemler halinde değerlendirecek.

Komisyon, kararda ve tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarını, enerji desteği oranını, süresini ve miktarını, belgenin özel şartlarını ve yatırımcı tarafından ibraz edilen elektrik faturasının ilgili teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait olup olmadığını dikkate alarak işlem yapacak.

Enerji desteğinden yararlanacak firmalara ilişkin bilgiler, komisyondaki üyelerce imzalanarak her ay bakanlığa gönderilecek. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek incelemede uygun görülen yatırımlar için şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında bütçe imkanları çerçevesinde enerji desteği ödemesi yapılacak.

Komisyon işletmelerde inceleme yapabilecek

Destek süresi boyunca çağrı merkezi yatırımlarında istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayisi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde enerji desteği uygulamasına son verilecek. Bu durumda proje, söz konusu karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek. Yararlanılan enerji desteğiyle fazladan sağlanan diğer destekler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecek.

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda enerji desteği ödemesine son verilecek. Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacak.

Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarlarının bakanlıkça uygun görülmesi ve yatırımcının SGK'ye prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması, yapılandırmanın bozulmamış olması, Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması koşuluyla enerji desteği, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yatırımcıların banka hesaplarına aktarılacak.

İşletmenin devri

Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilecek.

Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması, belgelerde tahrifat yapılması veya haksız olarak fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, yararlanılan enerji desteği Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecek.

Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda bakanlığın görüşleri doğrultusunda işlem yapılacak.