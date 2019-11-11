Cazibe merkezinde Ekim ayı ikiye katlandı

11.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:25

Çankaya Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya'da 2019 yılı başından bu yana 3 bin 659 işletmeye ruhsat verdi. İşyeri açmak isteyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan Çankaya'da diğer aylara göre yaklaşık iki kat daha fazla ruhsat verilen ay Ekim oldu.



İşyeri açmak isteyenlerin tercihi Çankaya'da, sene başından bu yana 3 bin 659 işletme için ruhsat verildi. Çankaya Belediyesi, Başkentin kalbi konumundaki Çankaya'da 2019 yılı başından bu yana Ocak'ta 312, Şubat'ta 275, Mart'ta 312, Nisan'da 243, Mayıs'ta 379, Haziran'da 314, Temmuz'da 510, Ağustos'ta 325, Eylül'de 347, Ekim ayında ise 642 yeni işletmeye ruhsat verdi.



Çankaya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden alınan bilgileri göre 2019 yılında Çankaya'da yapılan ticari faaliyetler için 2 bin 853 sıhhi işletme, 255 gayrı sıhhi işletme, 198 emniyete tabi, 306 mesul müdürlük ruhsatı ile 44 işletme için de canlı müzik izin belgesi verildi.



"Eşitlik dostu" tabela



Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, kadın çalışanı yüzde 50 olan işyerlerine de "Eşitlik Dostu İşyeri" tabelası asma uygulamasını sürdürüyor. Uygulama, kadın girişimcilerin sayısını artırmayı, kadınların toplumda çağdaş ve güçlü bireyler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA