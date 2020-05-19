Caz sanatçısı Gencer'den akordeonlu İstiklal Marşı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 94 yaşındaki usta caz sanatçısı İlham Gencer evinin balkonunda akordeon çalarak İstiklal Marşı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 94 yaşındaki usta caz sanatçısı İlham Gencer evinin balkonunda akordeon çalarak İstiklal Marşı okudu. Gencer'e komşuları eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu koronavirüs nedeniyle balkonlarda yaşanıyor. Saat 19.19'da tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu. 94 yaşındaki Türk caz müzisyeni, piyanist İlham Gencer de saat 19.15'de evinin balkonuna çıkarak akordeon eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Usta sanatçı İlham Gencer'e, komşuları sokağa inerek ve pencerelerine çıkarak eşlik etti.

"BALKON BENİM İÇİN ÇOK DEĞİŞİK OLDU" Sanatçı İlham Gencer, "Akordeon ile İstiklal Marşı'nı çalıyorum. Çünkü piyanoyu çıkaramıyorum. Bugün ayrıca Kadir gecesi. Hem milli hem de dini bir gün oldu. 23 Nisan günü de mahalle sakinleriyle birlikte okuduk. Bu akşam balkondan söylüyoruz. Balkon benim için çok değişik oldu. Allahtan akordeonum vardı ve onu çıkardım. Onu taşımak da zordur" şeklinde konuştu.- İstanbul

Kaynak: DHA