Caz sanatçısı Cohen Türkiye'deki ilk 'senfonik' konserini Ankara'da verecek - Haberler
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Caz sanatçısı Cohen Türkiye'deki ilk "senfonik" konserini Ankara'da verecek

AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Caz sanatçısı Cohen Türkiye'deki ilk

Avishai Cohen, Türkiye'deki ilk "senfonik" konserini CSO Ada Ankara'da verecek.

ANKARA (AA) - Avishai Cohen, Türkiye'deki ilk "senfonik" konserini CSO Ada Ankara'da verecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından yapılan açıklamaya göre, DownBeat dergisince "küresel oranlarda caz vizyoneri" olarak nitelendirilen, Bass Player dergisi tarafından "20. yüzyılın en etkili 100 basçısı"ndan biri ilan edilen Cohen, Ankaralı sanatseverle buluşacak.

Kontrabasçı, besteci, şarkıcı ve aranjör Cohen, bası ön plana çıkarmak için harcadığı enerji ve cazın sınırlarını zorlamasıyla tanınıyor.

Birçok uluslararası ödülü bulunan sanatçı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla CSO Ada Ankara'da 2 konser verecek.

Cohen, 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak.

???????- Avishai Cohen

Cohen, kökleri İspanya, Yunanistan ve Polonya'da bulunan çok kültürlü bir ailede büyüdü.

Sanatçının müzikal yolculuğu 9 yaşından itibaren piyano çalarak başladı. 14 yaşında ailesiyle St. Louis, Missouri'ye taşındıktan sonra basgitar da çalmaya başlayan Cohen, İsrail'e döndüğünde Kudüs'teki Müzik ve Sanat Akademisine katıldı. Cohen, 22 yaşında, 2 yıl orduda görev yaptıktan sonra New York'a taşındı.

Avishai Cohen'in ilk 4 albümü, "Stretch/ Concord Records" etiketi altında piyasaya sürüldü, sanatçı 2002'de menajeri Razdaz Recordz ile kendi plak şirketini kurdu.

AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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Haber: Caz sanatçısı Cohen Türkiye'deki ilk 'senfonik' konserini Ankara'da verecek - Haberler
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