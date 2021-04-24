Caz müziği sanatçısı Tamer Temel 16. Bişkek Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı

Türk caz müziği sanatçısı Tamer Temel, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 16. Bişkek Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı.

Türk caz müziği sanatçısı Tamer Temel, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 16. Bişkek Uluslararası Caz Festivali'nde sahne aldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanlığının katkılarıyla yapılan etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda kısıtlı seyirciyle, sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirildi.

Ev sahibi Kırgızistan yanı sıra Türkiye, Avusturya, İsrail, İspanya, Özbekistan ile Tacikistan'dan müzisyenlerin katılımıyla Bişkek Büyük Konser Salonu'nda düzenlenen festivale caz tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Son günkü konser programında konuşma yapan Bişkek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yekta Kamil Noyan, Türkiye'den gelen caz müziği sanatçısı Tamer Temel'i tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Noyan, saksafonuyla duygu ve düşüncelerini müziğe aktaran Temel'in bugüne kadar üç albüm çıkardığını ve yurt içinde ve dışında çeşitli festivallerde konserlere katıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından sahne alan Türk caz müziği sanatçısı Tamer Temel performansıyla beğeni topladı.

Temel ayrıca, festivalde Kırgızistan'ı temsil eden Vikram Ruzahunov'un grubunun bazı müziklerine saksafonu ve caz yorumlarıyla katkıda bulundu.

Diriliş "Ertuğrul" dizinin jenerik müziğini özgün bir şekilde yorumlayan grup üyelerinden klavye Ruzahunov, bas gitar Asan İsmankulov ve davul Konstantin Kuzmiç caz severlerinden alkış aldı.

Festivalin organizasyonuna Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Medya Merkezinin yanı sıra Türk şirketleri de destek verdi.

Kırgızistan'da 2006'dan bu yana aralıksız düzenlenen Bişkek Uluslararası Caz Festivaline yapılmaya başladığı tarihten bu yana 21 ülke, 163 grup, 589 müzisyen, 420 gönüllü ve 16 bin seyircinin katıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur