Caz coşkusu 29 Haziran’da bir kez daha yaşanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Caz coşkusu 29 Haziran’da bir kez daha yaşanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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