Caz coşkusu 29 Haziran’da bir kez daha yaşanacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 22 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali bu sene 26. kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu