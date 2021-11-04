Çaylı Mahallesi Vatandaşla Buluşma Toplantısı

AYDIN (Habermetre) - Çaylı Mahallesi Vatandaşla Buluşma ToplantısıKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Çaylı Mahallesinde 2 (iki) farklı bölgede Vatandaşla Buluşma Toplantısı gerçekleştirdi. İlk olarak Çaylı Merkez Camii bahçesinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen Sayın ERGÜN, daha sonra Çaylı Saray Düğün Salonunda vatandaşlarımızla biraraya gelerek diğer toplantıyı gerçekleştirdi.

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