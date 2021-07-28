Çaylı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı
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Çaylı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı

Çaylı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nazilli Belediyesi ekipleri Çaylı Mahalle'sinde cami ile köy konağı arasında inşasına başlanan menfez düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Çaylı Mahalle'sinde cami ile köy konağı arasında inşasına başlanan menfez düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek için yatırımlarını sürdüren Nazilli Belediyesi, Çaylı Mahallesi'nde menfez düzenleme ve istinat duvarı yapım faaliyetlerini tamamladı.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 300 metrekare alanda inşa edilen çok amaçlı sosyal yapı çalışmalarında sona gelen ekipler, köy konağı ile cami arasında kalan bölgede ise istinat duvarı ile menfez güçlendirmesi yaparak mahalle sakinlerinin talebini yerine getirmiş oldu.

Nazilli Belediyesi'nin çalışmaları ile kırsal mahallelerdeki eksiklerin büyük ölçüde giderildiğine dikkat çeken Çaylı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Şengül; "Mahallemizin içerisinden geçen çayda yapımına başlanan inşaat duvarımız tamamlandı. Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve Fen İşleri Müdürü Erkan Taytaş'a çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza taleplerimizi ilettik. Notlarını aldı. Ekiplere gerekli talimatları verdi. Çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Çaylı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı
Çaylı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı
Çaylı Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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