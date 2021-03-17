Çaylar Başkan Alper Taban'dan
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Çaylar Başkan Alper Taban'dan

17.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:59
Çaylar Başkan Alper Taban'dan

'Çaylar benden' diyerek sosyal medya hesapları üzerinden ilçedeki gençlere seslenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çaylı sohbet eşliğinde gençlerle bir araya gelecek.

'Çaylar benden' diyerek sosyal medya hesapları üzerinden ilçedeki gençlere seslenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çaylı sohbet eşliğinde gençlerle bir araya gelecek.

Salgın döneminde sosyal mecrada gençlerle sürekli bir arada olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kontrollü normalleşme sürecinde de gençleri unutmadı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı gönderide 'Çaylar benden' diyerek gençlere seslenen Başkan Alper Taban, 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Geyik Kafe'de gençlik ilkini gerçekleştirecek.

Gençlik buluşmalarının başladığını belirterek ilçedeki gençleri buluşmaya davet eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Salgın döneminde fiziken ayrı kalmış olsak ta sosyal mecra aracılığı ile sürekli bir aradaydık. Şimdi de kontrollü normalleşme sürecinde gençlerimizle çay eşliğinde sohbet etmek istiyorum. Gençler bizim geleceğimizdir. Çalışmalarımızda olsun, programlarımızda olsun gençlerimize yer vermeye devam ediyoruz. İnşallah bu hafta sonu başlayacağımız gençlik buluşmaları ile ilçemizdeki gençlerde bir arada olacağız. Korona virüs tedbirlerine uyarak verimli bir sohbet gerçekleştireceğiz. 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Geyik Kafe'ye gençlerimizi bekliyorum" dedi. - BURSA

Çaylar Başkan Alper Taban'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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