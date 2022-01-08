Çaylar Alper başkandan, sohbet gençlerden

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl'de her yaştan birey ile bir araya gelip fikir ve görüşlerini dinleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Çaylar Başkandan formatı ile ilçedeki gençlerle buluşmaya devam ediyor. Başkan Taban'ın 2022 yılındaki ilk durağı üniversiteli gençlerin yer aldığı Lavinia Kitap Kafe oldu.

Çaylar Başkandan sloganıyla daha önce de farklı lokasyonlarda öğrenciler ve gençlerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir grupla buluştu. Üniversiteli öğrenciler Başkan Alper Taban ile yaklaşık 3 saat süren bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin hedeflerine, şehirle ilgili beklenti ve hayallerden geleceğe dair planlara pek çok konunun sohbet ortamında masaya yatırıldığı buluşmada, öğrencilere çay, kahve ve tatlı ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban burada gençlere altın değerinde öğütlerde bulunurken, daha güzel yarınların rahatından vazgeçenlerin olacağını ifade etti.

Gençlerle buluşma programına gitarıyla katılan gençler, ateş başında seslendirdikleri şarkılarla kulakların pasını sildi. Şarkılarla süslenen programda gençler merak ettiklerini Başkan Alper Taban'a sordu, Başkan Taban da şehirle ilgili gençlerin görüş ve önerilerini dinledi. Karşılıklı sohbet sırasında geleceğin İnegöl'ünün temellerini atacak öneriler, gençlerin hayalleri dinlendi.

Başkan Alper Taban, tüm öğrencilere bu vesileyle kariyerlerinde başarı dileklerini iletti. - BURSA