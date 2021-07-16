Çaylan'dan voleybol altyapı takımına ziyaret
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Çaylan'dan voleybol altyapı takımına ziyaret

Çaylan'dan voleybol altyapı takımına ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan, yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren voleybol altyapı takımını ziyaret ederek, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik Turnuvası Voleybol Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçlarla kamuoyunun takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı takımı, yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan da Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Valilik Turnuvası'nda iki kategoride de final oynayan oyuncularımızı kutlayan Çaylan, önümüzdeki sene mevcut kadroyla Bölgesel Ligi müsabakalarına katılma yönünde bir hazırlıklarının olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler

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