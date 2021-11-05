Çaylan'dan Türkoğlu'na Tebrik

MANİSA (Bültenler) - Aynı zamanda federasyon delegesi olan Çaylan, Genel Kurul'da güven tazeleyen Hidayet Türkoğlu'nu tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi veBasketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan'nın da katıldığı Genel Kurul da Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay ve Erman Kunter başkanlık için yarıştı. Gerçekleşen seçimde 171 delegenin 108'nin oyunu alan Hidayet Türkoğlu yeniden Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oy aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, seçimlerin ardından 3 yıl süre ile yeniden Basketbol Federasyonu Başkalığı görevine seçilen Hidayet Türkoğlu'nu tebrik etti.

"Basketbol camiasına hayırlı olsun"

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada,"Seçim öncesi de tüm adaylar yapmış oldukları ziyaretlerde bir arada olduk. Kendilerinin projelerini dinledik. Bizlerin beklentilerini başkan adaylarımızla paylaştık.Bugün de Ankara'da düzenlenen seçimde Manisa BBSK olarak yerimizi aldık.Türkiye Basketbol Federasyonu delegesi olarak Genel Kurul'da oyumuzu kullandık. Yeniden Federasyon Başkanlığı görevine seçilen Hidayet Türkoğlu'nu tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Basketbol camiasına sonucun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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