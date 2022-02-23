ÇAYKUR yeni ürünü "Farabi Çayı"nı satışa sundu

ÇAYKUR'un ürettiği ve ünlü Türk düşünürü ve bilim adamı Farabi'nin adının verildiği elek altı, organik ve bergamot aromalı çay çeşitleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çay çeşitliliğinin artırılması adına yoğun araştırma ve geliştirme çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin her bölgesinde damak tadına uygun çay çeşitlerinin tüketicilere sunulduğu aktarılan açıklamada, ÇAYKUR'un en özel çaylarından ürettiği ve ünlü Türk düşünürü ve bilim adamı Farabi'nin adının verildiği çay çeşitlerinin raflarda yerini aldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, Karadeniz'in engin mavisiyle zümrüt yeşili tepelerinin birleştiği vadilerinde yetişen filizlerden elde edilen yapraklarla üretilen çay çeşitlerinin tüketiciler tarafından beğenildiğini vurguladı.

Alim, şunları kaydetti:

"Çaylarımız ÇAYKUR mağazaları, market ve bakkallar ile seçkin satış noktalarında yer aldı. En özel çay çeşitlerimiz arasında yer alan Farabi elek altı, organik ve bergamot aromalı çaylarımız tüketicilerimizin beğenisini kazandı. Tüketicilerimizin damak tadına uygun en doğal ve sağlıklı çayları üretmeye, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle çeşitliliğimizi artırmaya devam edeceğiz."