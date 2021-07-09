ÇAYKUR, yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı
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ÇAYKUR, yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı

ÇAYKUR, yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2021 yılı budama döneminde yaklaşık 192 bin üreticinin 75 bin dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplamda 302 milyon 215 bin 668 lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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