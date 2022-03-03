ÇAYKUR'un yeşil çay pudralı tahin helvası tüketiciyle buluşturuldu - Haberler

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ÇAYKUR'un yeşil çay pudralı tahin helvası tüketiciyle buluşturuldu

AA, Fikret Delal - Ekonomi
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ÇAYKUR'un yeşil çay pudralı tahin helvası tüketiciyle buluşturuldu

ÇAYKUR, yeşil çay pudralı tahin helvası üretti.

ÇAYKUR, yeşil çay pudralı tahin helvası üretti.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun çay çeşitliliğinin artırılması amacıyla araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüğü belirtildi.

ÇAYKUR'un Türkiye'nin her bölgesinde damak tadına uygun çay çeşitleriyle tüketicilere ulaştığı aktarılan açıklamada, bu kez de yeşil çay pudralı tahin helvası üretildiği, ÇAYKUR mağazaları ve seçkin marketlerde yerini alan helvanın tüketiciler tarafından beğenildiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdür Yusuf Ziya Alim, çaydan katma değerli ilave ürünler üretilmesi adına araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Son olarak ürettikleri yeşil çay pudralı tahin helvasına değinen Alim, "Tüketicilerimize çayın yanında tatlandırıcı olarak yeşil çaylı helva öneriyoruz. ÇAYKUR olarak ürün çeşitliliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'un yeşil çay pudralı tahin helvası tüketiciyle buluşturuldu

ÇAYKUR'un yeşil çay pudralı tahin helvası tüketiciyle buluşturuldu

AA / Fikret Delal - Ekonomi

Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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