ÇAYKUR'un satış mağazası hizmete girdi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, ÇAYKUR'un Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka olduğunu belirterek, "Biz de her geçen gün ÇAYKUR'umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz." dedi.

ÇAYKUR'a ait Cumhuriyet Çay Fabrikası'nı ziyaret eden Özkaldı, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Siyah çayın işlendiği bölüm ile yeşil çay ünitesinde incelemelerde bulunan Özkaldı, daha sonra ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binasının yanında oluşturulan ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Özkaldı, burada yaptığı açıklamada, çayın merkezi Rize'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ÇAYKUR Çay Satış Mağazasının ilkini açtıklarını ifade eden Özkaldı, "Bundan sonra devamı gelecek. Hemen hemen her ilimizde bu ve buna benzer satış mağazalarımızı bayilerimiz kanalıyla açacağız." diye konuştu.

Özkaldı, ÇAYKUR'un Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka olduğunun altını çizerek, "Biz de her geçen gün ÇAYKUR'umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz. Çok değişik düşüncelerimiz var, bunları yöneticilerimizle istişare edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de çayı çok sevdiğini, günde yaklaşık 10 bardak çay tükettiğini anlatan Özkaldı, "Belli sayıda çay içmek faydalı. Son yıllarda sadece siyah çay değil, yeşil çayın da faydalı olduğu yönünde bilgiler var. ÇAYKUR'umuz da yeşil çay üretiminde gayet iddialı. Bu noktada güzel faaliyetleri var. Beyaz çayımız var, o da çok kıymetli." diye konuştu.

Özkaldı, yeşil ve siyah çayın pudralanmış halini dondurma sektöründe kullanmak için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA