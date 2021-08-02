ÇAYKUR'un Rize ve Artvin'de selden etkilenen fabrikaları üretime geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇAYKUR'un Rize ve Artvin'de selden etkilenen fabrikaları üretime geçti

ÇAYKUR'un Rize ve Artvin'de selden etkilenen fabrikaları üretime geçti
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Ekonomi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize ve Artvin'de selden etkilenen 4 yaş çay fabrikasının üretime başladığı bildirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize ve Artvin'de selden etkilenen 4 yaş çay fabrikasının üretime başladığı bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 8 Temmuz'da başladığı, alımların aksamadan devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel felaketinden aşırı etkilenen 4 fabrikamız hiç gecikmeden ve yaş çay alımlarımızı etkilemeden ivedi devreye alınmış ve üreticilerimiz mağdur edilmemiştir. Yaş çay alımlarımız ise belirlenen limitler doğrultusunda devam etmektedir. Acele etmeden herkes belirlenen limitler doğrultusunda hasadını yapmaya devam ederse hiçbir sorun yaşanmadan alımlarımız devam edecek ve alım limitlerimiz üretim dahilinde artmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Sevda Erginci Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇAYKUR'un Rize ve Artvin'de selden etkilenen fabrikaları üretime geçti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:22:57. #1.16#

title