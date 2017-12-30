Çaykur'un Organik Çay Fabrikalarının Yapımına Fındıklı'da Başlandı

Rize'de ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan organik çay fabrikalarının inşaatına ilk olarak Fındıklı Sümer Organik Çay Fabrikası inşaat çalışmaları ile başladı.



Rize İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleri ÇAYKUR tarafından yapımına başlanan Fındıklı Sümer Organik Çay Fabrikası inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. ÇAYKUR Fındıklı Sümer Organik Çay Fabrikası inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen komisyon üyeleri fabrikaya yapılması planlanan ek depo için hazırlanan imar planının saha çalışmasını tamamlayarak olumlu görüşle meclise havale ederken, Çamlıhemşin ve İkizdere'de yapılması planlanan Organik Çay Fabrikaları'nın yapımına 2018 de başlanacağı bildirildi. - RİZE