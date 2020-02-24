ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı

24.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:58

ÇAYKUR'un 830 mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı.

ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alacağı toplam 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için gelen vatandaşlar, İŞKUR Rize İl Müdürlüğü önünde toplandı.



İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde yoğunluk oluştururdu.

Başvuru için gelenler, saat 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde içeri alınmaya başlandı.

Yetkililer, vatandaşların acele edilmesini gerektirecek bir durum olmadığını belirterek, aynı zamanda İŞKUR'un http://www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de kayıt yapılacağını ve başvuruların cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA