SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak - Ekonomi
Çay İşletmeleri, Rize, İşçi, Ekonomi

ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), 830 işçi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi.

13.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:18
ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), 830 işçi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alınacak 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için 16 Mart pazartesi günü Rize'de, 18 Mart çarşamba günü Trabzon'da ve 19 Mart perşembe günü Artvin'de gerçekleştireceği noter kuralarına koronavirüs önlemleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.

Alınacak mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin'de gerçekleştirilecek noter çekilişlerine yoğun katılım olmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında kuralar noter huzurunda çekilecek ve bir yerel televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekim günü spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde basın kuruluşlarının temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan bir temsilci hazır bulunacak."

Açıklamada, kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya yakınlarının kura çekimi yapılacak alanlara gelmemelerinin hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz ettiği vurgulandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Ekonomi
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Ekonomi
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Ekonomi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Ekonomi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Ekonomi
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Aylan bebeğin katilleri Adana'da yakalandı, üç firari hükümlüye toplam 546 yıl hapis cezası verildi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Okan Buruk Bülent Uygun Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: ÇAYKUR'un kura çekimleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 20:34:46. #1.14#