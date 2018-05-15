Çaykur'un Engelli ve Eski Hükümlü Mevsimlik İşçi Alımı

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak 40 engelli ve 17 eski hükümlü mevsimlik işçi, kurayla belirlendi.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda, ÇAYKUR bünyesindeki fabrikalarda çalışmak üzere başvuruda bulunan 227 eski hükümlü ve 575 engelli arasından belirlenecek 57 işçi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Rize 1. Noteri Hakan Çoğalan, kura yöntemini açıkladıktan sonra çekilecek numaraların atılacağı torbayı ters çevirerek içinin boş olduğunu salonda bulunanlara gösterdi.

Çoğalan'ın numaraları boş torbaya atmasının ardından kura çekime geçildi. Numaraların yerleştirildiği torbadan ilk olarak 17 eski hükümlü, ardından da 40 engelli kişi ve yedeklerin isimleri çekildi.