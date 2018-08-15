ÇAYKUR, Temmuz ayı yaş çay bedeli olan 496 Milyon TL'nin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı

ÇAYKUR yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Temmuz ayında üreticiden satın aldığı 213 bin 600 ton yaş çayın bedeli olan 496 Milyon TL'nin tamamının, 15 Ağustos Çarşamba günü itibariyle üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarıldığını, üreticilerin hesaplarına aktarılan bedelleri 16 Ağustos 2018 tarihinden itibaren çekebilecekleri belirtildi. - RİZE