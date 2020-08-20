HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Çaykur Rizesporlu Montassar Talbi: "Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak"

Çaykur Rizesporlu savunma oyuncusu Montassar Talbi, "Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak.

Çaykur Rizesporlu Montassar Talbi:
20.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:15

Çaykur Rizesporlu savunma oyuncusu Montassar Talbi, "Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak." dedi.

Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki oyuncusu Montassar Talbi, takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımın geçen sezona iyi başladığını ancak devamını getiremediklerini belirten Talbi, "Bence lige o kadar kötü başlamadık, iyi başlangıç yapmıştık, bu da bizim üst sıralar için umutlu olmamızı sağlamıştı ve hedefimiz ligin ilk bölümünde yer almaktı. Daha sonra peş peşe gelen olumsuz sonuçlarla kötü bir döneme girdik. Bu kısır döngüyü bir türlü kıramadık. Üst üste iki iyi sonuç alamadık ama önemli maçlardaki kırılma anlarında karakter gösterip iyi sonuç almayı başardık. Bu sayede ligde kalmayı bildik." diye konuştu.

Talbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen sezon lige ara verildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci her takım için farklı sonuçlar getirdi. Zorluklar yaşadık, idman yapamadık ve sahalardan uzak kaldık ama bence bu durum işimize yaradı. Çok kötü bir dönem geçiriyorduk, üst üste mağlubiyetler serisi olmuştu ve geri çekilip kendimizi sorgulama adına faydalı oldu. Hatta yeniden bir hazırlık süreci geçirdik, bu da çok büyük fayda sağladı."

"Bu sıkıntılı süreç yeni sezonda bize olumlu yansıyacak"

Yeni sezonda hata yapmamak için takım olarak gayret edeceklerini dile getiren Talbi, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin son bölümü çok kötü geçti ve sıkıntılı zamanlarımız oldu. Bu sıkıntılı süreç yeni sezonda bize olumlu yansıyacak çünkü tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bu sayede yeni sezonda daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Çok önemli maçlar oynadık ve bu maçları bir şekilde kazanmayı başardık. Bir futbolcu için kariyerinde yaşayacağı en kötü şey takımıyla küme düşmektir. Çok şükür ki biz bunu yaşamadık ama ciddi şekilde dersler aldık. Zor olsa da son üç takım içinde yer almadık ve ligde kalmayı başardık. Bence her şeye rağmen kötü bir sezon da olsa akıllarda kalacak olan şey ligde kalmış olmamız."

"Yeni sezon eğlenceli ve zor olacak"

Talbi, Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararla bu sene 21 takımın Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İlk defa bu kadar takımlı bir lig oynanacak. Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak. Bu aynı zamanda futboldaki seviyeyi de yükseltecek, herkes elinden gelenin bir tık fazlasını yapmak zorunda kalacak. Bu durum futbola aşık olanlar için iyi bir şey. Ne kadar maç olursa bizim ve seyirciler için iyi olacak. Yeni sezon eğlenceli ve zor olacak. Arkadaşlarımla ortama baktığım zaman bireysel ve kolektif anlamda çok iyi bir havamız var. Bence yeni sezon bizim için güzel geçecek."

Montassar Talbi, Çaykur Rizespor'un kariyerine çok katkıda bulunduğunu anlatarak, "Burada ciddi tecrübeler kazandım. Benim için çok çaba sarf ettiler. Ben de bana verdiklerini bir şekilde geri vermek istiyorum. Bu saha içinde olur saha dışında da olur fark etmez. Bir yıl daha kontratım var, o yüzden elimden geleni yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Milli Takımı'nda çok yetenekli futbolcular olduğuna işaret eden Talbi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Milli Takımı'nda kesinlikle çok iyi oyuncular var. Hepsi de çok genç ve kariyerlerinin başında, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde oynuyorlar, ciddi gelişim payları var. Bence bu Türk futbolunun imajına çok iyi yansıyacaktır. Avrupa Şampiyonası elemelerinde bunu çok net gördük."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Magazin
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu 3. Sayfa
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Son Dakika: HES uygulamasına riskli alan özelliği getirildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan İrem Derici Yeşim Salkım Bergüzar Korel
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Siirt Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Çaykur Rizesporlu Montassar Talbi: "Çok takımlı Süper Lig, futbolu sevenler için iyi olacak" - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:15:09. #1.15#
title