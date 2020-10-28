Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor"
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Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor"

28.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:54

- Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor" Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah, Süper Lig'de kolay maç olmadığını dile getirerek "Herhangi bir maça daha kolay diyemeyiz.

- Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor"

RİZE - Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah, Süper Lig'de kolay maç olmadığını dile getirerek "Herhangi bir maça daha kolay diyemeyiz. Her maç çok zor geçiyor" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda evinde HES Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu Yassine Meriah 4 haftadır kaybetmediklerini dile getirerek, "Çok iyi bir döneme girdik. Dört haftadır kaybetmiyoruz. Sivas'tan galibiyetle dönmek çok zordu. Bunu başardık. Bu iyi gidişatı da Kayserispor karşısında taçlandırmak istiyoruz. Kayserispor maçı bu açıdan bizim için çok önemli bir maç haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Biz takım olarak beraber savunma yaptık"

Takımda önemli olanın takım olarak savunma yapmak olduğunu dile getiren Yassine Meriah, "Önemli olan stoperlerin ya da geri dörtlünün savunma yapması değil. Modern futbolda 11 oyuncu ile hücum edip 11 oyuncu ile defans yapmaktır. Biz takım olarak beraber savunma yaptık. Bunu birlikte başardık aslında. Sadece savunma hattı yapmadı bu işi. Önümüzdeki maçlarda da savunma yapmayı takım olarak birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Bu ligde her maç çok zor"

Ligde her karşılaşmanın zor olduğunu sözlerine ekleyen Yassine Meriah, "Bu ligde her maç çok zor. Herhangi bir maça daha kolay diyemeyiz. Her maç çok zor geçiyor. Biz maç önceleri hocamızla, takım arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz hafta boyunca. O maça bu şekilde odaklanmaya çalışıyoruz. Konsantrasyonumuzu maksimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu yollar her maç 3 puanı kulübümüze getirmeye çalışacağız. Hocamızın stoper olması bizim için bir avantaj. Mevkiisini çok iyi bilen bir isim. Aynı zamanda çok tecrübeli. Onun söylediklerini dikkate alıyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Bu konuda son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'
Yassine Meriah: 'Her maç çok zor geçiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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