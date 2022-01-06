Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Çaykur Rizesporlu futbolcu Sebastian Holmen, "2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz. Şu an takım olarak ben olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını ve iyi bir puanla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Sebastian Holmen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Holmen, sezon başında kötü bir performans sergilediklerini belirterek "Performansımla takımın performansı paralel ilerledi diyebilirim. Ne yazık ki hem kendim hem de takım olarak kötü bir başlangıç yaptık. Son 2 aydır iyi bir çıkışımız olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar tüm istediğimiz sonuçları alamasak da, ortalama olarak iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansımı da biraz daha iyileştirdim, 2'nci yarı başlangıcı itibariyle de çok daha fazla olumlu ve pozitifim" ifadelerini kullandı.

Rize'ye alıştığını söyleyen Holmen, "Tamamen alıştığını söyleyebilirim çünkü hem futbol olarak hem kulüp olarak Rizespor'a alıştım. Ailemin de Rize'ye alıştıklarını ve sevdiklerini söyleyebilirim. Şu anda adaptasyon sürecini atlattım. O yüzden kendimi daha rahat daha iyi hissediyorum. Ağabeyim 1 ay önce futbolu bıraktı, son maçını oynadı. Şimdi futbolu bıraktıktan sonraki hayatını yaşayacak. Önümüzdeki aylarda buraya gelip bizi ziyaret edeceğine inanıyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor Haberleri

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