Çaykur Rizesporlu futbolcu Talbi: "Yeni hocamız bize öz güven kattı"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Montassar Talbi, teknik direktör Bülent Uygun'un kendilerine öz güven kattığını söyledi.

Talbi, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Bülent Uygun'un göreve gelmesinin takıma olumlu yansıdığını ifade eden Tunuslu defans oyuncusu, "Yeni hocamız bize öz güven kattı. Bu öz güveni sahaya yansıtmayı başardık. Kalbimizle yüreğimizle mücadele ettik ve skora yansıdı." dedi.

Talbi, önlerinde Galatasaray ile çok zor bir maç olduğuna işaret ederek, "Önümüzde çalışma süreci var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynadığı için zor maç olacak. Biz oraya elimizden geleni yapmaya gidiyoruz. Bireysel değerlendirmek gerekirse Falcao gibi oyunculara karşı oynama fırsatım olmuştu. İyi bir mücadele olacak. İyi bir sonuç ile dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Talbi, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor ve Rize bana çok şey kattı. Buraya geldiğim günden bu yana kendimi evimde hissettim. Çok iyi günlerim oldu. Şu anda çok ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz. Benim öncelikli hedefim bu takımın bana verdiğini geri verebilmek. Bu takımı olabildiğince üst sıralara taşımak istiyoruz. Sezon sonuna kadar görev verilirse elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağız."

Galatasaray maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında 19 Mart Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmana, sakatlıkları bulunan Remy ve Donsah katılmadı. Pas çalışması sırasında sahaya köpek girmesi üzerine bazı futbolcuların kaçışması gülüşmelere neden oldu.

Çalışma 25 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı