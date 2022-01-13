Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz

İSTANBUL (DHA) - Çaykur Rizesporlu Joel Pohjanpalo, "Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbul'daki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek, iyi bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Joel Pohjanpalo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Pohjanpalo, bulundukları konum itibariyle her maçın çok önemli olacağını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz sıralamadan acil kurtulmamız gerekiyor. O yüzden 2-3 maçlık değil de, maçları tek tek düşünmemiz gerekiyor. Hepsini iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu anda yüzde yüz konsantrasyonumuz tamamen İstanbul'daki Karagümrük maçı. Ben şu ana kadar iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yaptığımız antrenmanları sahaya yansıtabilirsek, iyi bir skorla oradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Şu anda tek düşündüğüm İstanbul'daki Karagümrük maçı" şeklinde konuştu.

Almanya'dan geldiği için bazı şeylerin kendisi için farklı olduğunu ifade eden Pohjanpalo, "Alışma devremi geçirdim. Türkiye'de maçlarda bazen tek başıma 2-3 oyuncuyla boğuşmak zorunda kalabiliyorum. Bu alışmak zorunda olduğunuz bir şey. Almanya'da bu bazen böyle olmayabiliyor. Hücumda oynayan arkadaşlarınız size daha yakın oluyor, tek ve duvar paslarıyla işi çözebiliyorsunuz. Burada bazen sizden beklentiler yüksek oluyor. Beklentiler yüksek de olsa ben elimden geldiği kadar karşılayabileceğimi düşünüyorum. Günün sonunda, golleri nasıl attığınız değil gollerin sayısına bakılıyor. Bu attığınız gollerin takımınızın ligde kalması ya da galibiyet almasına yarayıp yaramadığını bakılıyor. Ben şu ana kadar alışabildiğim süre içerisinde elimden geldiği kadar bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Daha fazla alıştığım için de bundan sonrasında bunu daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Spor Haberleri

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