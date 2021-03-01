Çaykur Rizesporlu futbolcu Meriah: "Camiayı mutlu etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Yassine Meriah, maçtan galibiyetle ayrılıp camiayı mutlu etmek istediklerini söyledi.

Meriah, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına, zor bir dönemden geçtiklerini, son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçında her şeyi yapmalarına rağmen galibiyeti getirecek golü atamadıklarını belirtti.

Son haftalarda beklentilerin altında olduklarına dikkati çeken 27 yaşındaki oyuncu, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama bunu Kayserispor karşısında telafi etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca mücadele ederek bu sıkıntılı durumu aşmak istiyoruz. Orada alacağımız galibiyet ile Rizespor camiasını mutlu etmek istiyoruz. 90 dakika boyunca sahada zor bir mücadele olacak. Bu savaştan galip çıkarak iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Çünkü hem bizim hem de teknik heyet için zor bir dönem." diye konuştu.

Tunuslu futbolcu, futbolda kötü sonuçların üst üste olabildiğini kaydederek, "Bunu konsantrasyon eksikliğine bağlayabiliriz. Ligin ilk yarısında üst üste puan ve galibiyet alan bu oyunculardı. Biz hocamızla bunu yeniden başarmak istiyoruz. İyi bir teknik direktörümüz var. Çok iyi çalışıyoruz. Bir şekilde bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın oynattığı sistemi sevdiğini dile getiren Meriah, "Savunmada 2 veya 3'lü oynamak önemli değil, ben sadece işimi yapıyorum. Sahada görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Açıkçası şu anda oynadığımız sistemi seviyorum. Önceki sistemle de bir sıkıntım yoktu. Bir şekilde adapte olduğumuzda daha iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Meriah, Loic Remy ve Fernando Boldrin'in yeniden takıma katılmasıyla güçleneceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı