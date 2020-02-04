: Çaykur Rizesporlu Diomande'den İstiklal Marşı açıklaması

04.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:00

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, orta saha oyuncusu İsmail Diomande maçlarda İstiklal Marşı okumasına ilişkin "Buraya geldiğimde Türklerin ne kadar vatansever olduğunu gördüm. Onlara karşı bir saygı hareketiydi. Ben ailem tarafından bu şekilde eğitildim." dedi.

Diomande, Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak hedeflerinin her maçta puan almak olduğunu belirtti.

Ligde son iki haftada oynadıkları Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında daha fazla puan hak ettiklerini inandığını söyleyen Diomande, "Son iki hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzde Göztepe maçı var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Puanlar alarak yukarı çıkmak zorundayız." dedi.

Rize'ye alışması için herkesin destek verdiğinin altını çizen deneyimli oyuncu, "Çok rahat bir şehir ve çok güzel bir kulüpteyim. Burada insana sadece çalışmak kalıyor. Ben de burada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ligin ilk yarısında daha iyisini yapabilirdim. Herkes her zaman daha iyisini yapabilir. Bu doğrultuda çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Süper Lig'i tanıdığını anlatan Diomande, "Bu lige geldiğimden itibaren deplasmanda puan çıkarmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. İyi oyunculara sahip ve iyi mücadele eden bir takımız. Göztepe ve Gazişehir ile deplasmanda mücadele edeceğiz. İki maçında zor olduğunu biliyoruz ama iki maçtan da puanlar çıkarabiliriz." şeklinde konuştu.

Maçların seremonilerinde İstiklal Marşı'nı elini kalbine götürerek okumasının kendisi için normal bir hareket olduğuna dikkati çeken Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, "Buraya geldiğimde Türklerin ne kadar vatansever olduğunu gördüm. Onlara karşı bir saygı hareketiydi. Ben ailem tarafından bu şekilde eğitildim. Benim için gayet normal bir hareket." dedi.

Diomande, devre arası takıma katılan oyuncuların katkı vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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