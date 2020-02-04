Çaykur Rizesporlu Diomande'den İstiklal Marşı açıklaması Açıklaması

04.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:02

Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Ismael Diomande, maçlarda İstiklal Marşı okumasının Türk halkına karşı bir saygı ifadesi olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Ismael Diomande, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Maçların seremonilerinde İstiklal Marşı'nı elini kalbine götürerek okumasıyla ilgili olarak, bunun kendisi için normal bir hareket olduğunu aktaran Fildişi Sahilli oyuncu, "Buraya geldiğimde Türklerin ne kadar vatansever olduğunu gördüm. Onlara karşı bir saygı hareketiydi. Ben ailem tarafından bu şekilde eğitildim." dedi.

"Daha çok çalışmamız gerekiyor"

Takım olarak hedeflerinin her maçta iyi sonuç almak olduğunu ve ligin son iki haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş müsabakalarında daha fazla puanı hak ettiklerine inandığını vurgulayan Diomande, "Son iki hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Önümüzde Göztepe maçı var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Puanlar alarak yukarı çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Kente alışması için herkesin destek verdiğine dikkati çeken deneyimli oyuncu, "Çok rahat bir şehir ve çok güzel bir kulüpteyim. Burada insana sadece çalışmak kalıyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ligin ilk yarısında daha iyisini yapabilirdim. Her zaman daha iyisi yapılabilir. Bu doğrultuda çalışmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i tanıdığını anlatan Diomande, "Bu lige geldiğimden itibaren deplasmandan puan çıkarmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. İyi oyunculara sahip ve iyi mücadele eden bir takımız. Göztepe ve Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edeceğiz. Zor olduğunu biliyoruz ama iki maçtan da puanlar çıkarabiliriz." şeklinde konuştu.

Diomande, devre arası takıma katılan oyuncuların katkı vermeye başladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA