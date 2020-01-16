: Çaykur Rizesporlu Boldrin: "Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz"

16.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:29

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin, ikinci yarı alabilecekleri maksimum puanı alıp ligi en üst sırada bitirmek istediklerini söyledi.

Boldrin, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında dün oynadıkları Galatasaray karşısında iyi bir sonuç aldıklarını belirtti.

Taraftarında bu maçta kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Boldrin, "Galatasaray maçı zaten önemli bir maçtı. Her zaman yanımızda oldular. Bu ikinci yarıda da bizim yanımızda olacaklarını belli ettiler. Bu bizi çok sevindirdi. Galatasaray'a karşısında alınan 1-1'lik skor kötü değil. İstanbul'da da rövanşı var. İkinci maçın sonunda turu atlayan taraf olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Boldrin, ligde sıralama olarak bir hedef koymadıklarını belirterek, "İkinci yarı ligde alabildiğimiz kadar çok puan almaya çalışacağız. Şuana kadar iki tane de çok iyi transfer geldi. Daha da iyileri gelebilir. Daha da iyi oyuncularımız gelirse yukarılara oynayabileceğimizi düşünüyorum. İkinci yarı alabilecekleri maksimum puanı alıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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