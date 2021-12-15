Çaykur Rizesporlu Baiano: Her puana ihtiyacımız var

Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano "Şu anda bulunduğumuz konumda bizim her puana, her galibiyete ihtiyacımız var. Final niteliğindeki Yeni Malatyaspor maçında oyuncu gurubumuzdan kim oynarsa oynasın çok büyük fedakarlık yapıp bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 17'nci haftasında Pazar günü evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesislerindeki idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil mavili futbolcu Fabricio Baiano, "Benim amacım her zaman kulübüme katkı sağlamak. Kulübümün getirdiği her hocaya da 'ne kadar katkı sağlayabilirim, onun başarılı olabilmesi için neler yapabilirim' diye düşünerek buna odaklanıyorum. Performansımı da buna borçluyum" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor antrenmanını ziyaret eden Çay İlkokulu öğrencileri futbolcu ve teknik heyete şiirler okuyarak çizdikleri resimleri armağan ederken, futbolcular öğrencilerle bir süre top oynadı.