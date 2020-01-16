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Çaykur Rizespor, Yunan oyuncusu Chatziisaias'ı Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübü, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı sezon sonuna kadar Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiraladığını açıkladı.

16.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:26
Çaykur Rizespor, Yunan oyuncusu Chatziisaias'ı Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübü, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias'ı sezon sonuna kadar 'nın Cercle takımına kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sezon başı transfer döneminde kadromuza dahil ettiğimiz Dimitrios Chatziisaias, sezon sonuna kadar Belçika'nın Cercle Brugge takımına kiralanmıştır. Oyuncumuz Chatziisaias'a yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rize temsilcisinde, El Kabir ve Nill de Pauw'dan sonra Yunan oyuncu kadrodan ayrılan üçüncü yabancı isim oldu.

Kaynak: AA
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