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Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu. Tedavisi tamamlanan Gökhan Gönül bugün takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ronaldo Mendes ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.


Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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