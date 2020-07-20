Çaykur Rizespor yönetimi de Başakşehir'in şampiyonluğuna sevinmesi dikkat çekti
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Çaykur Rizespor yönetimi de Başakşehir'in şampiyonluğuna sevinmesi dikkat çekti

Süper Lig'in 33'ün hafta maçlarında şampiyon belli oldu. 3-0 son bulan Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor karşılaşması, sonrasında Çaykur Rizespor'lu yöneticiler Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu kutladı. Süper Lig'de son hafta maçları sonucu sıralama kesinleşecek.

Çaykur Rizespor yönetimi de Başakşehir'in şampiyonluğuna sevinmesi dikkat çekti
20.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:14

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmalarında evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor Yönetimi, Medipol Başakşehir ile karşılaşan ligdeki rakibi Kayserispor maçını protokol tribününde izledi.

Ligde 3 puan alarak düşme potasından sıyrılan Rizespor'da, Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından gözler Başakşehir–Kayserispor karşılaşmasına çevrildi. Karşılaşmayı kazanarak 35 puana yükselen Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu, 32 puanı olan Kayserispor ile lider Medipol Başakşehir karşılaşmasını protokol tribününden izledi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın da içinde bulunduğu grup Medipol Başakşehir–Kayserispor karşılaşmasını izlerken heyecan dolu anlar yaşadı. Karşılaşmanı hakemi Ali Şansalan'ın maçı bitirme düdüğünü çaldığı anda Çaykur Didi Stadı protokolünde sevinç dolu dakikalar yaşandı.

Medipol Başakşehir'in 1-0'lık skor ile mağlup ettiği Kayserispor'un puanı 32'de kalınca Rizespor düşme potasından sıyrılarak 35 puanla 15. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor gelecek hafta Kadıköy'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçından da 3 puan ile dönmek istiyor.

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