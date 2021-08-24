Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran'dan Vali Kemal Çeber'e Ziyaret
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Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran'dan Vali Kemal Çeber'e Ziyaret

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran'dan Vali Kemal Çeber'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Vali Kemal Çeber, bir Rizespor taraftarı olarak Çaykur Rizespor'u her zaman desteklediğini, gerçekleştirilen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğu ifade ederek, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Kıran ve beraberindekilere teşekkür ediyor, Rizespor'umuza başarılar diliyorum" dedi.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran da, Valimiz Çeber'e desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Rizespor'un simgesi olan bir atmaca heykeli ve üzerinde ismi yazılı olan Rizespor'un yeni sezon formasını hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran'dan Vali Kemal Çeber'e Ziyaret - Haberler
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