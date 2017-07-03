Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına başladı.



Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan antrenör Cüneyt Dumlupınar, yeni sezon hazırlıklarına bugün itibarıyla başladıklarını söyledi.



Dumlupınar, "12 Temmuz'a kadar birinci etap çalışmalarını Rize'de sürdüreceğiz. 13-27 Temmuz tarihlerinde ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gideceğiz. Burada 7 hazırlık maçı yapacağız." dedi.



Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmek için el birliği ile çalışacaklarını ifade eden Dumlupınar, "Çaykur Rizespor'u tartışmaya gerek yok. Biz bu ligde misafir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Tek hedefimiz şampiyonluk. Sonu şampiyonluk olan bir yola çıkıyoruz." diye konuştu.



Takım kaptanı Orhan Ovacıklı ise TFF 1. Lig'de rekabetin yüksek olduğunu belirterek, "Kendi doğruları ile gerçekleri olan, küçümsenmeyecek ve hafife alınmayacak bir lig. Biz de bunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.



Geçen sezon üzücü bir şekilde Süper Lig'den düştüklerini dile getiren Orhan Ovacıklı, "Kolay atlatılacak bir şey değil. Ancak bir şekilde atlatmak zorundayız. Biz artık yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Düştüğümüz gibi yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Teknik direktör Hikmet Karaman'ın yokluğunda antrenör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.



Ameliyat edilen Dhurgham İsmail'in yanı sıra izinli olan Kweuke, Edomwonyi ve Nosa Igiebor, idmana katılmadı.



Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.