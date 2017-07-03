Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, bu ligde misafir takım olduklarını söyledi. Dumlupınar, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına bugün itibari ile başladıklarını belirterek, "12 Temmuz'a kadar Rize'de birinci etap çalışmarını sürdüreceğiz. 13-27 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap çalışmalarını Avusturya'ya gideceğiz. Burada 7 hazlırlık maçı yapacağız." dedi.