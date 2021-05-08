Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak zor bir süreçte matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediklerini söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak zor bir süreçte matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediklerini söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın beşinci dakikasında yedikleri penaltı golü sonrasında oyun planlarının bozulduğunu belirtti.

İkinci golü de erken yedikleri için oyunu istedikleri gibi çeviremediklerini aktaran Uygun, "İkinci yarının başında gördüğümüz kırmızı kart ile işler iyice bozuldu. Ne olursa olsun Rizespor forması çok değerlidir. Sahada onun mücadelesini vermek zorundasın. Kalan iki maçta bu formayı giymeyi hak edecek, taraftarı üzmeyecek kişiler bizimle devam edecek." diye konuştu.

Takımın bir travmadan çıktığının altını çizen Uygun, "Biz gelmeden önce takımın durumu ortadaydı. Matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledik. Çok zor bir süreçti. Teknik ekibimiz, başkan, yöneticiler ve futbolcular ile başardık. Başaramadığımız ve bu uğurda yarım kalan işler için doğru kararları vermemiz gereken bir süreci yaşayacağız. Sorumluluğunu yerine getirmeyecek kişilerle yolumuzu ayıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların sitemlerinde haklı olduğunu kaydeden Uygun, "Taraftarımızdan ne olursa olsun sosyal medyadan küfür istemiyoruz. Herkes kadar biz de üzülüyoruz. Bazı şeyleri biz de sosyal medyada görüp üzülüyoruz. Küfür eden kişileri mahkemeye vermek zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Helenex Yeni Malatyaspor cephesi

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, zor bir maça geldiklerini ve istedikleri şekilde oynadıklarını dile getirdi.

Buz, çok önemli ve baskılı günleri aştıklarına değinerek, şunları ifade etti:

"Takımımız karakter gösterdi. Önemli ve net bir galibiyeti hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Malatyaspor taraftarlarına hayırlı olsun. Son iki müsabakamızda gereken puanları alacağız. Çok mutluyuz. Taktiksel anlamda değişiklik yaptık ve futbolcu kardeşlerimiz bunu sahada gösterdi. 4-0 gibi net bir skorla kazandık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı