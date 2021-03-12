Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak

12.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:57
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Son maçında deplasmanda HES Kablo Kayserispor'a 2-1 yenilen Rize temsilcisi, 28 puanla 17. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte Sumudica'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile Kayseri deplasmanına götürülmeyen Moroziuk'un ise kadroda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, kart görmesi halinde Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan mücadele 2-2 tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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