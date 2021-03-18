Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

18.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:51
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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