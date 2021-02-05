Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

05.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:41
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Son maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen yeşil-mavili ekipte sağlık sorunları sona eren Skoda ve Alberk Koç ile cezasını tamamlayan Fabricio Baiano ve Dario Melnjak takıma katıldı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında takımın başında yer alamayan Rumen teknik adam Marius Sumudica da sahada yerini alabilecek.

Rize'de 4 eksik

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için Almanya'ya giden golcü oyuncu Remy ile İsmail Köybaşı, Tunay Torun ve Eric Sabo kadroda yer almayacak.

Dizinde kanama bulunan Damjan Dokovic'in ise kafileye dahil edilse de görev almasının zor olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Boldrin, Emir Dilaver, Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise kart görmeleri halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde görev alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:59:01. #1.15#
title