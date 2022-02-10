Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak - Haberler
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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son maçında sahasında Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden yeşil-mavililer, 24 maç sonunda 22 puan ile 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Aminu Umar ile sarı kart cezalısı Eric Sabo kafilede yer almadı.

Yeni transferler Ponck ve Pappis Cisse kafilede yer alırken, bu oyuncular teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde ilk kez yeşil-mavili forma ile sahaya çıkacak.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Altay, Spor, Haberler

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